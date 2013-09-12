Придумать и поменять дизайн каталога дверей

Задача: Создание 9 баннеров на русском языке. Тип баннера - статический. Подробное ТЗ отправим по электронной почте. Важно! Возможность внесения корректировок. Оплата по договоренности. Интересно сотрудничество на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В прикрепленном файле каталог дверей. Необходимо Все надписи "Bravo фабрика дверей" по менять на "KONSYL официальные поставщик государственного заказчика". Вся продукция каталога остается без изменения. Жду предложений по цене и срокам!
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