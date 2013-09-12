Вёрстка в баннерах.

Есть 5 баннеров. Одинаковых, только разных размеров. Содержание этих баннеров переведено на немецкий язык. Для 4-х отраслей промышленности 4 разных перевода. Ваша задача - подставить перевод в исходники баннеров. Таким образом на выходе у нас для немецкого языка получится: 5 баннеров * 4 отрасли = 20 баннеров. Вот эти 20 баннеров Вам и нужно подготовить. Исходники - FLA-файлы.