Вёрстка в баннерах.

$10
БаннерыЗавершен1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 5 баннеров. Одинаковых, только разных размеров. Содержание этих баннеров переведено на немецкий язык. Для 4-х отраслей промышленности 4 разных перевода. Ваша задача - подставить перевод в исходники баннеров. Таким образом на выходе у нас для немецкого языка получится: 5 баннеров * 4 отрасли = 20 баннеров. Вот эти 20 баннеров Вам и нужно подготовить. Исходники - FLA-файлы.

10 лет назад
itseedbed
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dima_designer
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
10 лет назад
$10
2 дня
Мы очень рады сотрудничеству с Дмитрием. Дмитрий оказался не только классным специалистом, но и весьма сообразительным человеком, способным находить правильные решения в нестандартных ситуациях. Будем работать дальше!
Работать с Павлом было удобно и понятно. Из основных характеристик процесса отмечу: пунктуальность, точность в постановке задач, оперативность/своевременность обратной связи и обсуждения затруднительных моментов. Все это вместе послужило фундаментом для плодотворного и успешного завершения проекта. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Баннеры для группы Вконтакте

    Нужно сделать 3 баннера для Вконтакте. 1. Аватарка 2. Баннер для закрепленного поста 3. Баннер для рекламного поста в других группах. Прошу сразу писать цену и желательно портфолио. Долгосрочное сотрудничество. Еще раз!! Пишите цену!!!!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Макет в журнал 1\16

    Макет в журнал 1\16 полосы. Макет нужно выполнить в стиле купона. Тематика - мотоциклы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание баннера/ов

    Создать статичный баннер,есть некоторые исходники. Подробности -кандидатам. Условия сделки в ЛС. Пожалуйста,прикрепляйте примеры работ.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен баннер для интернет магазина

    Нужен баннер на сайт интернет — магазина http://footbik.in.ua/ Что нужно сделать: 1) Размер: длинна 785 px высота 226 px 2) Рамка: как на сайте в 1 px 3) Использовать фразы «Купи настольный футбол Baby Foot» «Получи футбольный мяч в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен баннер на сайт

    Нужен баннер на сайт интернет- магазина http://footbik.in.ua/ Что нужно сделать: 1) Размер: длинна 785 px высота 226 px 2) Рамка: как на сайте в 1 px 3) Использовать фразы "При покупке на сумм более 4000 грн." "Получи пуф - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Flash-Баннер для сайта обменного пункта

    $80

    Для сайта: ex-money.org Цвета: в тонах сайта, больше преобладания зеленого как на сайте Размер: 600 х 120 px (это наверное оптимальный вариант) Содержание текстовое: 1) Вывод PayPal в России на Webmoney, QIWI, Яндекс.Деньги 2) Пополнение ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры в интернет- магазин книг

    Нужно сделать несколько баннеров статических для начала. Шириной не менее 720 пикселей. Начнем с 2 общих баннеров для специальных предложений на главную страницу. Если всё будет ок, продолжим сотрудничество. В цветовой гамме сайта. Сайт: островкниг.ру.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайнер рекламных баннеров по услугам и товарам

    Изготовление рекламных баннеров (красивых, привлекательных) по услугам и товарам, навыки рисования. Доработка макетов psd и оформление нового функционала, оформление почтовых шаблонов для рекламных рассылок. Пишите скайпы свои

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад