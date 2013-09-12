Реклама мебельного магазина

Здравствуйте! Необходим банер в PSD формате размером не меньше 1000 на 300. На баннере нужно разместить и скомпоновать различных мультипликационных героев. Таких как: Винкс, Маша и Медведь, Губка БоБ, Смешарики, Лунтик, Монстр Хай, Соник, Шрек, Черепашики ниндзя, Трансформеры, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать макет формата А5, который будет размещен на подголовниках в автобусах.
Суть задания.
Макет должен быть на украинском.
В верху надпись: "Великий бум"
В низу: " Найнижчі ціни в місті".
по средине можно сделать типо как бомбу, ну или взрыв, должно привлекать внимание.
Макет нужно сделать для мебельного магазина г.Днепродзержинск. адресс и телефоны будут позже.
формат А5.
Бюджет не большой, но гарантирую дальнейшее сотрудничество.
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