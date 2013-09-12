Реклама мебельного магазина

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Нужно сделать макет формата А5, который будет размещен на подголовниках в автобусах.

Суть задания.

Макет должен быть на украинском.

В верху надпись: "Великий бум"

В низу: " Найнижчі ціни в місті".

по средине можно сделать типо как бомбу, ну или взрыв, должно привлекать внимание.

Макет нужно сделать для мебельного магазина г.Днепродзержинск. адресс и телефоны будут позже.

формат А5.

Бюджет не большой, но гарантирую дальнейшее сотрудничество.

10 лет назад
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Илья 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
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