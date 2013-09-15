Сделать шесть баннеров

Требуется отрисовать карту схемы проезда для сайта. Карта простая. Можно за основу взять карту Яндекса, Гугла и т.д. и нарисовать стрелками путь проезда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать пять баннеров размеры 470x250 для товаров следующих производителей.
ALIZE (http://alize.gen.tr/index_rus.php),
YarnART (http://www.yarnart.info/default.aspx красивый сайт дизайн),
GAZZAL (http://www.gazzal.net/?)
MADAME TRICOTE (http://www.madametricoteparis.com/)
Сумыкамволь (http://sumykamvol.com)
Шестой общий для КАТАЛОГА ПРЯЖИ
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