Flash разработчик

На сайт фитнес тематики нужно нарисовать 4 баннера на слайдер размером 850-900х300-400 пикселей. Примерный стиль графики: http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366619460.jpg http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620075.jpg http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620232.jpg http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620204.jpg Естественно, персонажи и их вид не нужно копировать, это просто для примера. Сюжеты для баннеров вышлю исполнителю. От вас - примерные сроки и ...