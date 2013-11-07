Создать flash баннер для сайта

Собственно задание простое, требуется на сегодня сделать уже пару вариантов. От вас цена и сроки. Пишите контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Формат:
Перетяжка 100% в ширину и 60 в высоту для сайта http://www.nag.ru
Тип файл:
анимированный флеш
Изображения:
2-4 картирки с TVIP S300
Фразы которые будут появляться на банере:
IPTV Медиацентр TVIP S300
Процессор ARM Cortex A9 1 ГГц
1 Гб оперативной памяти
4 Гб встроенной флеш-памяти
Графический сопроцессор Mali 400
Встроенный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц
Два USB-порта и слот для карт microSD
Быстрый анимированный интерфейс
Источники контента: TVIP Middleware, IPTV-портал, M3U-плейлист
Пауза ТВ на встроенную память
Запись ТВ по расписанию
Настройка функционала приставки провайдером (provisioning)
Возможность интеграции через C++ API
Мы уже делали 3D видеоролик с этим объектом: http://youtu.be/2zlsRRitq8k
В принципе из этого проекта можно экспортировать несколько изображений.
Возможно сделать баннер в похожем стиле.
Также можно посмотреть фирменный стиль на сайте: http://tvip.ru/
Пожалуйста, укажите сроки и стоимость на создание подобного баннера. Напишите, какие вам необходимы материалы. И, пожалуйста, ссылки на портфолио.
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