Создать flash баннер для сайта

Формат:

Перетяжка 100% в ширину и 60 в высоту для сайта http://www.nag.ru

Тип файл:

анимированный флеш

Изображения:

2-4 картирки с TVIP S300

Фразы которые будут появляться на банере:

IPTV Медиацентр TVIP S300

Процессор ARM Cortex A9 1 ГГц

1 Гб оперативной памяти

4 Гб встроенной флеш-памяти

Графический сопроцессор Mali 400

Встроенный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц

Два USB-порта и слот для карт microSD

Быстрый анимированный интерфейс

Источники контента: TVIP Middleware, IPTV-портал, M3U-плейлист

Пауза ТВ на встроенную память

Запись ТВ по расписанию

Настройка функционала приставки провайдером (provisioning)

Возможность интеграции через C++ API

Мы уже делали 3D видеоролик с этим объектом: http://youtu.be/2zlsRRitq8k

В принципе из этого проекта можно экспортировать несколько изображений.

Возможно сделать баннер в похожем стиле.

Также можно посмотреть фирменный стиль на сайте: http://tvip.ru/

Пожалуйста, укажите сроки и стоимость на создание подобного баннера. Напишите, какие вам необходимы материалы. И, пожалуйста, ссылки на портфолио.