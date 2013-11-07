Создать flash баннер для сайта

БаннерыЗавершен11 заявок207 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Формат:

Перетяжка 100% в ширину и 60 в высоту для сайта http://www.nag.ru

Тип файл:

анимированный флеш

Изображения:

2-4 картирки с TVIP S300

Фразы которые будут появляться на банере:

IPTV Медиацентр TVIP S300

Процессор ARM Cortex A9 1 ГГц

1 Гб оперативной памяти

4 Гб встроенной флеш-памяти

Графический сопроцессор Mali 400

Встроенный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц

Два USB-порта и слот для карт microSD

Быстрый анимированный интерфейс

Источники контента: TVIP Middleware, IPTV-портал, M3U-плейлист

Пауза ТВ на встроенную память

Запись ТВ по расписанию

Настройка функционала приставки провайдером (provisioning)

Возможность интеграции через C++ API

Мы уже делали 3D видеоролик с этим объектом: http://youtu.be/2zlsRRitq8k

В принципе из этого проекта можно экспортировать несколько изображений.

Возможно сделать баннер в похожем стиле.

Также можно посмотреть фирменный стиль на сайте: http://tvip.ru/

Пожалуйста, укажите сроки и стоимость на создание подобного баннера. Напишите, какие вам необходимы материалы. И, пожалуйста, ссылки на портфолио.

10 лет назад
azat_latypov
Азат 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$24
1 день
Качество визуализации в целом среднее (хорошее, пусть и не самое лучшее). Было очень много корректировок от заказчика, исполнитель все их выдержал с достоинством. Итоговый продукт получился вполне приличный.
Все хорошо, спасибо!
  • Похожие заказы

  • Нужен небольшой флеш банер

    Собственно задание простое, требуется на сегодня сделать уже пару вариантов. От вас цена и сроки. Пишите контакты.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить шрифты в ролике .

    $10

    Нужно поправить шрифт в готовом ролике. Замечания к нему такие: весь "жирный" текст написать FuturisC (Bold) из общего набора шрифтов или FuturisXC из набора шрифтов VW или VW Headline Black Шрифты VW которые нам дали, под Вин 7 ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать шесть баннеров

    Нужно сделать пять баннеров размеры 470x250 для товаров следующих производителей. ALIZE (http://alize.gen.tr/index_rus.php), YarnART (http://www.yarnart.info/default.aspx красивый сайт дизайн), GAZZAL (http://www.gazzal.net/?) MADAME TRICOTE (http://www.madametricoteparis.com/) Сумыкамволь (http://sumykamvol.com) Шестой общий для КАТАЛОГА ПРЯЖИ

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash разработчик

    $2500

    Приглашаем к сотрудничеству  Senior Flash разработчика для участия в разработке нового уникального продукта для B2C сегмента. Требования: - опыт работы от 2-х лет; - знание AS3; - опыт с Adobe Flash IDE; - английский на уровне прямого общения с англоговорящим заказчиком (письменный, устный). Обязанности: - ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка баннеров и дизайна страниц

    Необходима разработка баннеров и дизайна страниц для интернет-магазина. Просьба оставлять примерные расценки, с заинтересовавшим человеком свяжусь сам, в личку не писать. Если сработаемся, то возможно постоянные подработки в плане разработки баннеров и прочей работы с интернет-магазинами.

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка 4-х баннеров

    На сайт фитнес тематики нужно нарисовать 4 баннера на слайдер размером 850-900х300-400 пикселей. Примерный стиль графики: http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366619460.jpg http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620075.jpg http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620232.jpg http://saccade.ru/uploads/jobs_illustr/1366620204.jpg Естественно, персонажи и их вид не нужно копировать, это просто для примера. Сюжеты для баннеров вышлю исполнителю. От вас - примерные сроки и ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Gif-баннеры под гугл-адвордс

    $130

    Нужен комплект баннеров под гугл-адвордс 10шт. + 240х400 (всего 11 одинаковых баннеров в разных размерах) Требования: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru Обязателен разговорный скайп. Указывайте сроки. ТЗ прилагаю.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннеры для интернет-магазина

    Требуется разработать качественные статические баннеры для интернет-магазина примеры баннеров (тематика другая) http://yadi.sk/d/I_NGUWrf9LRBg размер 940х412 - 2 штуки 460х215 - 2 штуки 300х135 - 3 штуки Если Вы способны не только нарисовать, но и придумать концепцию баннера, то обязательно укажите это ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад