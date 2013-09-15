Поправить шрифты в ролике .

Нужно поправить шрифт в готовом ролике.

Замечания к нему такие:

весь "жирный" текст написать FuturisC (Bold) из общего набора шрифтов или FuturisXC из набора шрифтов VW или VW Headline Black

Шрифты VW которые нам дали, под Вин 7 без бубна не ставятся и как ни крутили трое флешеров так и не смогли сделать ролик как во вложенном примере. Поэтому ищу исполнителя с Маком.

Во вложении исходник банера, шрифты для Мака, пример готового банера. Если вы установите шрифты и сможете скомпилировать ролик как в примере, я дам еще 6 роликов на компиляцию и хорошую перспективу для сотрудничества.