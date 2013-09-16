Нужен небольшой флеш банер

БаннерыЗакрыт4 заявки125 просмотров
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Собственно задание простое, требуется на сегодня сделать уже пару вариантов.

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10 лет назад
Brovik
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
2 дня
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