Картинка для поста в паблик Вконтакте

# 1 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры

Наш сервис — это розыгрыши по телефону.

Мы публикуем записи розыгрышей на стену своего паблика вконтакте.

У каждого типа розыгрыша, есть своя картинка, которые присоединяю к заданию.

Необходимо сделать универсальную картинку-обертку для картинки-розыгрыша, чтобы т.н. обертка подходила для любой картинки, которая будет внутри.

Макет картинки присоединяю.

Должно получится ярко, но не перебарщивать.

Цель — пользователь должен узнавать наши посты в ленте, чтобы он сразу понимал что это

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Описание макета

Ширина — 337px

Высота — не более 270px

1) Вверху картинки должен быть понятный заголовок:

«Телефонный розыгрыш»

2) Далее идет картинка розыгрыша

3) Под картинкой розыгрыша надпись:

«Послушайте запись» — от данной надписи необходимо нарисовать красивую стрелку ведущую к аудиозаписи

4) Где-нибудь в углу расположить ссылку на сайт:

callifornia.ru

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Для примера, сделайте три варианта с разными картинками розыгрышей.

Если вы посчитаете, что для каждой картинки-розыгрыша нужная своя «обертка» в своей цветовой гамме, то просьба предоставить такой пример.

Заранее благодарю за участие