Картинка для поста в паблик Вконтакте

$50
БаннерыЗавершен13 заявок1539 просмотров
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#1$50

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры

Наш сервис — это розыгрыши по телефону.

Мы публикуем записи розыгрышей на стену своего паблика вконтакте.

У каждого типа розыгрыша, есть своя картинка, которые присоединяю к заданию.

Необходимо сделать универсальную картинку-обертку для картинки-розыгрыша, чтобы т.н. обертка подходила для любой картинки, которая будет внутри.

Макет картинки присоединяю.

Должно получится ярко, но не перебарщивать.

Цель — пользователь должен узнавать наши посты в ленте, чтобы он сразу понимал что это

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Описание макета

Ширина — 337px

Высота — не более 270px

1) Вверху картинки должен быть понятный заголовок:

«Телефонный розыгрыш»

2) Далее идет картинка розыгрыша

3) Под картинкой розыгрыша надпись:

«Послушайте запись» — от данной надписи необходимо нарисовать красивую стрелку ведущую к аудиозаписи

4) Где-нибудь в углу расположить ссылку на сайт:

callifornia.ru

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Для примера, сделайте три варианта с разными картинками розыгрышей.

Если вы посчитаете, что для каждой картинки-розыгрыша нужная своя «обертка» в своей цветовой гамме, то просьба предоставить такой пример.

Заранее благодарю за участие

10 лет назад
a1alex
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
#1
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