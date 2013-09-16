Картинка для поста в паблик Вконтакте

Нужно создать баннер на сайт курсов французского языка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры
Наш сервис — это розыгрыши по телефону.
Мы публикуем записи розыгрышей на стену своего паблика вконтакте.
У каждого типа розыгрыша, есть своя картинка, которые присоединяю к заданию.
Необходимо сделать универсальную картинку-обертку для картинки-розыгрыша, чтобы т.н. обертка подходила для любой картинки, которая будет внутри.
Макет картинки присоединяю.
Должно получится ярко, но не перебарщивать.
Цель — пользователь должен узнавать наши посты в ленте, чтобы он сразу понимал что это
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Описание макета
Ширина — 337px
Высота — не более 270px
1) Вверху картинки должен быть понятный заголовок:
«Телефонный розыгрыш»
2) Далее идет картинка розыгрыша
3) Под картинкой розыгрыша надпись:
«Послушайте запись» — от данной надписи необходимо нарисовать красивую стрелку ведущую к аудиозаписи
4) Где-нибудь в углу расположить ссылку на сайт:
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Для примера, сделайте три варианта с разными картинками розыгрышей.
Если вы посчитаете, что для каждой картинки-розыгрыша нужная своя «обертка» в своей цветовой гамме, то просьба предоставить такой пример.
Заранее благодарю за участие
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