Простой баннер 1000х90

БаннерыЗавершен5 заявок161 просмотр
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Нужен баннер 1000х90 с текстом и логотипом фирмы.

Подобрать фон, шрифты. В общем, чтобы нормально смотрелось.

Текст такой:

"оптики оптовых цен"

"изготовление очков от 599 рублей!"

"У нас оправы по оптовым ценам"

Файл лого вышлю исполнителю.

Срок - сейчас.

Оплата - Яндекс.Деньги.

10 лет назад
artemluzin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ga2team
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Проект сделан быстро и качественно, как договаривались.
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