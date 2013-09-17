Разработка баннера

Нужен баннер 1000х90 с текстом и логотипом фирмы. Подобрать фон, шрифты. В общем, чтобы нормально смотрелось. Текст такой: "оптики оптовых цен" "изготовление очков от 599 рублей!" "У нас оправы по оптовым ценам" Файл лого вышлю исполнителю. Срок - сейчас. Оплата - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать баннер на 5 слайдов. Смена слайдов - эффект обычного перелистывания справа налево. Изображения и стили есть. За основу берем слайдер на существующем сайте, для которого разрабатывается баннер: http://magic-beauty.com.ua/index.php?route=common/home
Под слайдером есть миниатюры изображений, см скриншот по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/magic-beauty.jpg
Каждый слайд в баннере будет состоять из:
- Изображение;
- Под изображением заголовок на темно-розовой подложке (как обведенное зеленым)
- Ниже, под заголовком – текст на 2-3 строки на розовом фоне (обведенное желтым)
- Последний, 5-й слайд баннера – лого + текст в стиле предыдущих.
Оставляйте, пожалуйста, в отзывах цену и сроки.
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