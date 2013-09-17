Разработка баннера

Необходимо разработать баннер на 5 слайдов. Смена слайдов - эффект обычного перелистывания справа налево. Изображения и стили есть. За основу берем слайдер на существующем сайте, для которого разрабатывается баннер: http://magic-beauty.com.ua/index.php?route=common/home

Под слайдером есть миниатюры изображений, см скриншот по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/magic-beauty.jpg

Каждый слайд в баннере будет состоять из:

- Изображение;

- Под изображением заголовок на темно-розовой подложке (как обведенное зеленым)

- Ниже, под заголовком – текст на 2-3 строки на розовом фоне (обведенное желтым)

- Последний, 5-й слайд баннера – лого + текст в стиле предыдущих.

Оставляйте, пожалуйста, в отзывах цену и сроки.