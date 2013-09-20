Переделать баннер или сделать новый

Здравствуйте. Нужен приятный баннер для http://warketolog.com/go.php?url=http://shinok.ho.ua/ Бюджет 120 грн ($15) Фразы: Шинок Посольский, Чигирин, виїзні корпоративи, обслуговування екскурсій, весілля, бенкети, дискотека Размер: 240*100. Flash. По весу - в пределах разумного. Все остальное - по вкусу и мастерству исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать существующий баннер или сделать новый.
Текущий баннер (рис.1) находиться в левом сайдбаре по середине на сайте arthair.ru
Что нужно поправить:
1. заменить девушку с баннера на эту (рис.2)
2. черный фон сверху и снизу заменить на нежно-бордовый в тон сайта. Цвет должен красиво переливаться с белого (свтлого) в нежно-бордовый.
3. Размер 200*433, текст сверху и снизу и тот логотип желтенький оставляем.
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