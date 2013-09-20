Переделать баннер или сделать новый

Нужно переделать существующий баннер или сделать новый.

Текущий баннер (рис.1) находиться в левом сайдбаре по середине на сайте arthair.ru

Что нужно поправить:

1. заменить девушку с баннера на эту (рис.2)

2. черный фон сверху и снизу заменить на нежно-бордовый в тон сайта. Цвет должен красиво переливаться с белого (свтлого) в нежно-бордовый.

3. Размер 200*433, текст сверху и снизу и тот логотип желтенький оставляем.