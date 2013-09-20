Переделать баннер или сделать новый

БаннерыЗавершен9 заявок170 просмотров
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Нужно переделать существующий баннер или сделать новый.

Текущий баннер (рис.1) находиться в левом сайдбаре по середине на сайте arthair.ru

Что нужно поправить:

1. заменить девушку с баннера на эту (рис.2)

2. черный фон сверху и снизу заменить на нежно-бордовый в тон сайта. Цвет должен красиво переливаться с белого (свтлого) в нежно-бордовый.

3. Размер 200*433, текст сверху и снизу и тот логотип желтенький оставляем.

10 лет назад
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Я остался очень доволен! Владислав учел все пожелания и сделал качественный баннер. Даже предоставил 2 варианта, так как колебался какой все таки выбрать. Спасибо за качественную и профессиональную работу!
Спасибо Богдану за интересную работу и быструю оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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