Доработать идею баннера по образцу баннера

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Добрый день!

Скомпоновать банер по образцу

В приложении образец работы и сам оригинал идеи который был подсмотрен на одном из медицинских сайтов!

Необходимо скомпоновать банер и предоставить 1-2 варианта на одобрение!

Что следует оставить а что убрать:

Оставляем женщину с трубкой в правом углу, цвет кнопки (синий, переливающий), оранжевый цвет шрифта, и черный шрифт.

10 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
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