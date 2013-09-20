Доработать идею баннера по образцу баннера

Добрый день!

Скомпоновать банер по образцу

В приложении образец работы и сам оригинал идеи который был подсмотрен на одном из медицинских сайтов!

Необходимо скомпоновать банер и предоставить 1-2 варианта на одобрение!

Что следует оставить а что убрать:

Оставляем женщину с трубкой в правом углу, цвет кнопки (синий, переливающий), оранжевый цвет шрифта, и черный шрифт.