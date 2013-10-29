Нужен статичный баннер

Нужно изготовить два небольших банера на основе фото, фото предоставлю, подробности и размеры и для какого сайта скину в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Нужен статичный яркий баннер для сайта, идентичный по стилистике как во вложении.
Суть баннера: Приводи друзей - получай деньги!
Размеры баннера: 500x200 пикселей.
Выходной файл должен быть PSD (со слоями).
По предоплате не работаю, имею перс Веб-мани и BL66.
Предложения рассматриваю только от дизайнеров с портфолио и отзывами.
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