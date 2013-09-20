Нужно сделать два красивых, заметных и ярких баннера. цель: Бесплатная доставка, всем без исключений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать баннер для сайта http://video-kurs.org (проект Оптимальный StartUP, сайт: http://schoolip.biz/).
Параметры баннера: ширина- 220 пикселей, высота- 400, углы баннера должны иметь радиус 15 пикселей, цвет- светло-серый, динамические элементы должны отсутствовать. Т.е. нужна простая статическая картинка.
Текст баннера - два варианта, а также логотип школы "Оптимальный StartUP" - в прикрепленных файлах.
Остальные картинки в баннере - фантазия исполнителя.
Нужно сделать один баннер, но использовать разные варианты текста перед утверждением окончательного варианта баннера.
Просьба к исполнителю - отдать PSD исходник баннера.
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