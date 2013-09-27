Нужны продающие баннеры с рекламой книг

$100
БаннерыЗавершен10 заявок208 просмотров
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Необходимо разработать индивидуальные банеры под каждый товар (7 книг и 3 видео фильма) и кнопка для каталога товаров.

При разработке нужно учитывать целевую аудиторию покупателей (приветствуются предложения исполнителя).

Нужны интересные, красивые и продающие банеры. Размер 240*400. Стоимость 100$ за 10 статичных банеров.

Уточняю сразу - заказчик требует хорошее качество. Работу "лишь бы сделать" не предлагайте, потратите зря свое и мое время. Банеры нужны на сайт "Солнечные руки" http://www.sun-hands.ru/20nashitovari.html

10 лет назад
sun-hands
Дмитрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
k-andree
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$90
3 дня
Очень понравилось работать с Ксенией (до неё заказчик отклонил работы 3-х дизайнеров). Делает быстро и качественно, без проблем вносит поправки и предлагает свои варианты.
Дмитрий отличный заказчик по всем параметрам! Доброжелательный, всегда на связи, всегда ответит на все вопросы, и ВСЕГДА своевременно оплачивает работу! Рекомендую!
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