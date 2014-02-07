Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Все круто...
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделано быстро и качественно. Как раз то что нужно.
$5
10 баллов
10 лет назад
Зделано быстро и сразу в точку...продолжаем сотрудничать.
$40
10 баллов
11 лет назад
Марат быстро и качественно отмоделил пингвина, быстро внес корректировки. Все отлично! Спасибо, Марат!
Ответный отзыв
Никаких проблем с заказом, четкая постановка задачи, оперативная связь, никаких проблем с оплатой.
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстро и качественно. Все отлично!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Баннеры
9 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#107
Анимация
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#24
3D-графика
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#45
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#91
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#29
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#33
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#34
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#49
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#63
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#89
Верстка полиграфии
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#244