dapple_dog

Марат dapple_dog

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Опыт работы в сфере дизайна 7 лет

Портфолио

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Отзывы заказчиков

solosurge
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Дизайн футболки
Все круто...
Никаких проблем с заказом не возникло. Сотрудничеством полностью доволен.
Ответный отзыв
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Анимация кнопочки 3Д
Сделано быстро и качественно. Как раз то что нужно.
Никаких проблем с заказом не возникло. Сотрудничеством полностью доволен.
Ответный отзыв
inkass24
45 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Баннер на тему оплеток
Зделано быстро и сразу в точку...продолжаем сотрудничать.
Никаких проблем с заказом не возникло. Сотрудничеством полностью доволен.
Ответный отзыв
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Смоделить пингвина 3D
Марат быстро и качественно отмоделил пингвина, быстро внес корректировки. Все отлично! Спасибо, Марат!
Никаких проблем с заказом, четкая постановка задачи, оперативная связь, никаких проблем с оплатой.
Ответный отзыв
toxa2012
Антон 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Макет дисконтной карты
Быстро и качественно. Все отлично!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Баннеры
9 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#107
Анимация
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#24
3D-графика
3 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#45
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#91
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#29
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#33
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#34
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#49
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#63
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#89
Верстка полиграфии
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#244
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