inkass24

Александр inkass24

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер на тему оплеток

    Здравствуйте! Нужен баннер размером 700 на 140 рх горизонтальный. Отправка оплеток на рули почтой. В наборе оплетка, нитки, иголка. Как то показать возможность скомбинировать цвета. Баннер буду делать кликабельным (так на всякий случай говорю). ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайн

    сайт визитка , тематика перетяжка салонов авто , в большей степени чтобы могли посмотреть работы . сайт убого но создан нужны дизайнерские решения внешний вид. считаю что можно обойтись без галлереи и вставлять фото прямо ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

dapple_dog
Марат 
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Баннер на тему оплеток
Никаких проблем с заказом не возникло. Сотрудничеством полностью доволен.
Зделано быстро и сразу в точку...продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$220
10 баллов
10 лет назад
Редизайн
Joomla
Очень понравилось работать с Александром. Чёткая задача, своевременная оплата, постоянная коммуникация, приятное общение. Остались только положительные эмоции от сотрудничества :) Буду рад поработать с Александром снова.
С человеком приятно общаться и работать заказ выполнен раньше сроков, все доработки и изменения вносились быстро результатом я доволен. Со своим следующим проектом буду обращаться к Алексею
Ответный отзыв