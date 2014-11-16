Сайту studio-24auto.ru необходимо поменять структуру (переставить модули в другие места, изменить расположение меню, заменить баннер)
Дизайн сайтов2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Сайту studio-24auto.ru необходимо поменять структуру (переставить модули в другие места, изменить расположение меню, заменить баннер)
Здравствуйте! Нужен баннер размером 700 на 140 рх горизонтальный. Отправка оплеток на рули почтой. В наборе оплетка, нитки, иголка. Как то показать возможность скомбинировать цвета. Баннер буду делать кликабельным (так на всякий случай говорю). ...
сайт визитка , тематика перетяжка салонов авто , в большей степени чтобы могли посмотреть работы . сайт убого но создан нужны дизайнерские решения внешний вид. считаю что можно обойтись без галлереи и вставлять фото прямо ...