Нужно сделать векторный макет дисконтной карты для магазина Джинсы.

Нужно 2 варианта: 1. Как на образце (шрифты подобрать)

2. Все то же самое, только фон или текстура - джинсы.

Делать в иллюстраторе или кореле, не принципиально.

Прикреплены 3 файла - 1. Пример макета - дисконтная карта джинсы 2. "Логотип" - отсюда взять цвета. 3. Макет (размеры карты)

Работа не сложная, поэтому предпочтение минимальным ценам. Срок - 1 день.