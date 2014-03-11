Иллюстрация шапки настенного календаря

Нужны иллюстрации шапок для настенных перекидных календарей (2 шт.). Нужно качественно нарисовать (!!!) иллюстрации согласно идеям без использования клипартов и изображений фотостоков.

ШАПКА 1

Опорные понятия: телекоммуникации, связь, прогресс, современный город, развитие, современные технологии, системы передачи данных, Интернет, телевидение кабельное, волоконно-оптические линии связи, системы мобильной/беспроводной связи, высокочастотные и сверхвысокочастотные измерения, кабель волоконно-оптический, кабель радиочастотный, технологическое и контрольно-измерительное оборудование.

Идея: Тир

Как мы это видим: На переднем плане стол в тире, его поверхность. На ней лежат в хаотичном порядке несколько пуль, на донышках которых нанесены наши логотипы. Одна из пуль лежит ближе, донышко ее смотрит на нас и значительно крупнее, на нем логотип тоже получается крупнее. На заднем фоне, как бы вдалеке (как в тире), немного размыто полочки. Вместо мишеней на держателях наши приборы.

ШАПКА 2

Опорные понятия: поставка кабельной продукции (исключая высоковольтные линии электропередачи, городские телефонные линии); кабели волоконно-оптические (основная продукция!), кабели связи медные, радиочастотные кабели, кабели для систем безопасности, кабели для промышленной автоматизации; системы передачи данных, Интернет, телевидение кабельное, системы мобильной / беспроводной связи.

Идея: Шашки

Как мы это видим: На переднем плане доска для шашек. Вместо шашек на клетках стоят катушки с кабелем. Издалека, с дальней стороны доски занесена рука с шашкой (катушкой), дно которой смотрит на нас и на нем наш логотип.

Просьба указывать примерную стоимость работы, желаемый способ оплаты, сроки выполнения, а также представлять варианты своих работ.