двухстороний дизайн визиток/ в корпоративном цвета. более подробная информация при уточнении или в личной переписке с исполнителем пожелание одно все строго и что бы было по визитке понятно чем занимается компания!!!
Иллюстрация шапки настенного календаря
Нужны иллюстрации шапок для настенных перекидных календарей (2 шт.). Нужно качественно нарисовать (!!!) иллюстрации согласно идеям без использования клипартов и изображений фотостоков.
ШАПКА 1
Опорные понятия: телекоммуникации, связь, прогресс, современный город, развитие, современные технологии, системы передачи данных, Интернет, телевидение кабельное, волоконно-оптические линии связи, системы мобильной/беспроводной связи, высокочастотные и сверхвысокочастотные измерения, кабель волоконно-оптический, кабель радиочастотный, технологическое и контрольно-измерительное оборудование.
Идея: Тир
Как мы это видим: На переднем плане стол в тире, его поверхность. На ней лежат в хаотичном порядке несколько пуль, на донышках которых нанесены наши логотипы. Одна из пуль лежит ближе, донышко ее смотрит на нас и значительно крупнее, на нем логотип тоже получается крупнее. На заднем фоне, как бы вдалеке (как в тире), немного размыто полочки. Вместо мишеней на держателях наши приборы.
ШАПКА 2
Опорные понятия: поставка кабельной продукции (исключая высоковольтные линии электропередачи, городские телефонные линии); кабели волоконно-оптические (основная продукция!), кабели связи медные, радиочастотные кабели, кабели для систем безопасности, кабели для промышленной автоматизации; системы передачи данных, Интернет, телевидение кабельное, системы мобильной / беспроводной связи.
Идея: Шашки
Как мы это видим: На переднем плане доска для шашек. Вместо шашек на клетках стоят катушки с кабелем. Издалека, с дальней стороны доски занесена рука с шашкой (катушкой), дно которой смотрит на нас и на нем наш логотип.
Просьба указывать примерную стоимость работы, желаемый способ оплаты, сроки выполнения, а также представлять варианты своих работ.
Выбранный исполнитель
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