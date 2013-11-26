Необходимо скорректировать дизайн флаера. Есть пожелания по цветовой гамме и размещаемой информации и сделать его в формате cdr

В заявках к этому проекту прошу привести ссылки на разработанные вами флаера и визитки

100% постоплата в WMZ/WMR. Макет нужен в формате cdr.