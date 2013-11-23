необходим дизайн визитки. простенькая - без иллюстраций. оплата символическая на киви. готов поработать с начинающими дизайнерами. На фиолетовом фоне черный текст. В левом верхнем углу большая буква Р, вправо будет ...
Дизайн визиток
двухстороний дизайн визиток/ в корпоративном цвета. более подробная информация при уточнении или в личной переписке с исполнителем
пожелание одно все строго и что бы было по визитке понятно чем занимается компания!!!
Заявки фрилансеров
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