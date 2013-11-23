Дизайн визиток

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок183 просмотра

двухстороний дизайн визиток/ в корпоративном цвета. более подробная информация при уточнении или в личной переписке с исполнителем

пожелание одно все строго и что бы было по визитке понятно чем занимается компания!!!

11 лет назад
Doctor-Les
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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