Маленький логотип-наклейка, очень простой

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок324 просмотра

Задача: нарисовать небольшой логотип, круглый, точнее даже не логотип, это будет наклейка на упаковку с продукцией (продукт - печенье). Задание очень простое, что будет на наклейке, скажем, объясним, ничего выдумывать не надо. Более подробно с выбранным исполнителем.

11 лет назад
Hiksos
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо, сделкой остался доволен. Инна подошла к делу достаточно ответственно, выполнила работу в срок, учла все пожелания. Мои рекомендации.
Проект завершен успешно, рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад