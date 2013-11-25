Дизайн дисконтной карты по готовому тз и макетам.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок211 просмотров

Тз, макеты и графику прикрепил. Должно быть более менее понятно.

11 лет назад
fun_duk
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$14
1 день
Отлично справился и выдержал сроки. Рекомендую!
Чёткое и грамотное ТЗ. Быстрая оплата и приятное общение. Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад