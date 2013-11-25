Разработка дизайна рекламного модуля формата А4 для свадебного салона
Дизайн дисконтной карты по готовому тз и макетам.
Тз, макеты и графику прикрепил. Должно быть более менее понятно.
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