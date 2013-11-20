Дизайн открытки "С днем работников прокуратуры"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок2305 просмотров
#1$50

Необходим макет открытки, формат под евро конверт. Обязательное присутствие на открытке: на лицевой стороне - герб Прокуратуры Украины, логотип комании, текст "Вітаємо з Днем працівників прокуратури України", на обратной стороне - контакты компании + логотип, во внутреннем блоке - текст поздравления.

11 лет назад
Rastak
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Xenon_J
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Xenon_J
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1