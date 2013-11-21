Дизайн для диска (курс по английскому на DVD)

С Сергеем очень приятно работать, во-первых хороший заказчик у которого все как надо и тз, и дополнения и правки и оплата, а во-вторых просто приятно что есть такие люди еще , вежливые и адекватные, особенно когда речь идет о заказчиках, Так что я буду рада работать еще с таким заказчиком, Желаю успехов в работе.