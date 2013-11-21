Дизайн для диска (курс по английскому на DVD)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок272 просмотра

1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box).

2. Дизайн поверхности самого диска.

3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте.

Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. Название "Интерактивные упражнения по английскому». С помощью данного курса учителя английского языка могут легко разнообразить свои уроки и им не придётся искать задания для своих уроков, самостоятельных и контрольных работ.

Подробное ТЗ находится во вложенном файле.

Требования: Обязательно портфолио и примеры подобных работ.

Оплата: предоплата — 50%, 50% — после выполнения проекта

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Срки: 1–2 дня.

11 лет назад
H-uch
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$70
1 день
Как всегда было приятно посотрудничать с Ириной! Всё очень быстро и качественно. Я даже и не думал, что за вечер мы полностью сможем закрыть проект.
С Сергеем очень приятно работать, во-первых хороший заказчик у которого все как надо и тз, и дополнения и правки и оплата, а во-вторых просто приятно что есть такие люди еще , вежливые и адекватные, особенно когда речь идет о заказчиках, Так что я буду рада работать еще с таким заказчиком, Желаю успехов в работе.

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад