Срочно нужен дизайн визитки.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок228 просмотров

Полноцвет под стиль сайта all4bath.ru (логотип тот же)

все данные пришлю после согласования стоимости и срока.

11 лет назад
infotake
Сергей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Tsegolnik
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Работа завершена успешно и оперативно.
Отличный заказчик, адекватные требования, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Tsegolnik
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад