Тз, макеты и графику прикрепил. Должно быть более менее понятно.
Срочно нужен дизайн визитки.
Полноцвет под стиль сайта all4bath.ru (логотип тот же)
все данные пришлю после согласования стоимости и срока.
Выбранный исполнитель
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