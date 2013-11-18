Создать дизайн трехблочного календаря на стенку.

Всем привет!

Необходимо создать настенный календарь, сроки ограничены.

Прикрепил изображение как НЕ надо, и картинки для календаря. Можно подобрать другую подходящую по стилю.

Календарь должен быть широкий, с полями.

Мы готовы полностью довериться дизайнеру и заплатить до 5 тыс. за реально крутой дизайн календаря. Нужно сделать такой календарь, чтобы наши клиенты дрались за то, чтобы он висел на стенке именно у них :)