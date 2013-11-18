1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box). 2. Дизайн поверхности самого диска. 3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте. ...
Создать дизайн трехблочного календаря на стенку.
Всем привет!
Необходимо создать настенный календарь, сроки ограничены.
Прикрепил изображение как НЕ надо, и картинки для календаря. Можно подобрать другую подходящую по стилю.
Календарь должен быть широкий, с полями.
Мы готовы полностью довериться дизайнеру и заплатить до 5 тыс. за реально крутой дизайн календаря. Нужно сделать такой календарь, чтобы наши клиенты дрались за то, чтобы он висел на стенке именно у них :)
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