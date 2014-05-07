Необходим макет открытки, формат под евро конверт. Обязательное присутствие на открытке: на лицевой стороне - герб Прокуратуры Украины, логотип комании, текст "Вітаємо з Днем працівників прокуратури України", на обратной стороне - контакты компании ...
Разработка макетов приглашений, афиш, статуэток
Добрый день!
До 23.11.2013 г. необходимо разработать дизайн-макет приглашения, афиши на корпоративное новогоднее мероприятие и эскиз статуэтки из хрусталя для награждения сотрудников в ежегодной премии.
Приглашения
Размер — А5. Тематика: Театральная новогодняя премьера. Приглашение на гала-концерт мюзиклов. При создании эскиза желательно использовать сине-белые тона.
При изготовлении дизайн-макета нужно учитывать: плотность бумаги не менее 250 гр/м.кв., полноцветная печать, при печати будут использоваться дополнительные эффекты (ламинация, УФ лак, тиснение/конгрев).
(текст пришлем отдельным файлам)
Афиша
Должна быть в единой стилистике с приглашениями. Бумага не менее 250 гр/м.кв., полноцветная печать, ламинация, размер афиши А2.
(текст пришлем отдельным файлом)
Наградные статуэтки из хрусталя.
Вручаются 10-ти сотрудникам по итогам Ежегодной премии.
Необходимо изготовить дизайн-макет и форму статуэтки.
Сувенирная продукция из хрусталя.
Для всех участников — 367 чел.
Выбранный исполнитель
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