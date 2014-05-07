Разработка макетов приглашений, афиш, статуэток

Добрый день!

До 23.11.2013 г. необходимо разработать дизайн-макет приглашения, афиши на корпоративное новогоднее мероприятие и эскиз статуэтки из хрусталя для награждения сотрудников в ежегодной премии.

Приглашения

Размер — А5. Тематика: Театральная новогодняя премьера. Приглашение на гала-концерт мюзиклов. При создании эскиза желательно использовать сине-белые тона.

При изготовлении дизайн-макета нужно учитывать: плотность бумаги не менее 250 гр/м.кв., полноцветная печать, при печати будут использоваться дополнительные эффекты (ламинация, УФ лак, тиснение/конгрев).

(текст пришлем отдельным файлам)

Афиша

Должна быть в единой стилистике с приглашениями. Бумага не менее 250 гр/м.кв., полноцветная печать, ламинация, размер афиши А2.

(текст пришлем отдельным файлом)

Наградные статуэтки из хрусталя.

Вручаются 10-ти сотрудникам по итогам Ежегодной премии.

Необходимо изготовить дизайн-макет и форму статуэтки.

Сувенирная продукция из хрусталя.

Для всех участников — 367 чел.