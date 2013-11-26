Нарисовать листовку-флаер

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  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок221 просмотр

Добрый день. Нужна листовка-фраер для рекламы нашего проекта. Идея есть, нужен человек, который воплотит это в жизнь. Флаер двухсторонний.

В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и цену.

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель) Буду обращаться еще, рекомендую)
Хорошо поработали. Спасибо.))

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад