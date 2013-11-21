Нужен макет визитки

Задача: нарисовать небольшой логотип, круглый, точнее даже не логотип, это будет наклейка на упаковку с продукцией (продукт - печенье). Задание очень простое, что будет на наклейке, скажем, объясним, ничего выдумывать не надо. Более подробно с ...