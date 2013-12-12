Макет календаря трио.

Огромное спасибо, Вам, за качественную работу. Все корректировки, пожелания были соблюдены и предоставлены еще и в нескольких вариантах. Остались очень довольны работой и сотрудничеством. Рекомендуем, как ответственного исполнителя и просто милую и понимающую девушку) Еще раз спасибо!!!