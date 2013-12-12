Макет календаря трио.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок198 просмотров

Нужно нарисовать макет календаря трио на энергетическую тематику.

Мы занимаемся продажей энергетического оборудования.

Макет без изысков, ничего особенного.

Нужен сегодня.

Оплата 1000 рублей.

Макет должен быть сразу подготовлен к печати.

11 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Огромное спасибо, Вам, за качественную работу. Все корректировки, пожелания были соблюдены и предоставлены еще и в нескольких вариантах. Остались очень довольны работой и сотрудничеством. Рекомендуем, как ответственного исполнителя и просто милую и понимающую девушку) Еще раз спасибо!!!
Проект завершен успешно, рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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