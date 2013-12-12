Доброго времени, уважаемы профессионалы! Необходимо разработать дизайн буклета. Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба). Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4) Цветовая схема должна быть CMYK, ...
Макет календаря трио.
Нужно нарисовать макет календаря трио на энергетическую тематику.
Мы занимаемся продажей энергетического оборудования.
Макет без изысков, ничего особенного.
Нужен сегодня.
Оплата 1000 рублей.
Макет должен быть сразу подготовлен к печати.
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