Нужен макет визитки для свадебного агентства, а также лого для сайта (подобрать шрифт).
Дизайн буклета
Доброго времени, уважаемы профессионалы!
Необходимо разработать дизайн буклета.
Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба).
Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4)
Цветовая схема должна быть CMYK, текст должен быть в кривых.
Примеры буклета, который необходим в итоге в прикрепленных файлах(1, 2, 3, 4).
Есть фирменный дизайн визитных карточек, при разработке необходимо учесть общий стиль (пример дизайна в прикрепленных файлах: Демонстрация).
Всего в буклете получится шесть «страниц»:
Желательно к каждой «странице» создать фирменную картинку, согласно направления услуги.
Оплата Яндекс деньгами.
Исполнителя выбираю по портфолио и условиям сотрудничества.
Желательно в предложении давать ссылки на разработанные БУКЛЕТЫ именно того типа, который необходимо разработать.
Более подробно с смыслом направления деятельности и нюансами можно ознакомится на сайте http://tz9.ru/
Тексты и логотип есть, вышлю по почте.
Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
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