Дизайн буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок255 просмотров

Доброго времени, уважаемы профессионалы!

Необходимо разработать дизайн буклета.

Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба).

Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4)

Цветовая схема должна быть CMYK, текст должен быть в кривых.

Примеры буклета, который необходим в итоге в прикрепленных файлах(1, 2, 3, 4).

Есть фирменный дизайн визитных карточек, при разработке необходимо учесть общий стиль (пример дизайна в прикрепленных файлах: Демонстрация).

Всего в буклете получится шесть «страниц»:

Желательно к каждой «странице» создать фирменную картинку, согласно направления услуги.

Оплата Яндекс деньгами.

Исполнителя выбираю по портфолио и условиям сотрудничества.

Желательно в предложении давать ссылки на разработанные БУКЛЕТЫ именно того типа, который необходимо разработать.

Более подробно с смыслом направления деятельности и нюансами можно ознакомится на сайте http://tz9.ru/

Тексты и логотип есть, вышлю по почте.

Спасибо за понимание.

11 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
11 лет назад
$40
3 дня
Сотрудничеством с Рустамом полностью удовлетворен. Рустам проявил себя как грамотный специалист своего дела. Критику своей работы воспринимал адекватно и проявлял инициативу в поставленных вопросах. Рекомендую всем для сотрудничества как грамотного и компетентного специалиста в сфере дизайна. Спасибо, Рустам, за терпение и отлично выполненную работу!
Алексей - отличный заказчик, все комментарии приходили быстро и были максимально подробные и четкие. Работа очень понравилась, буду рад сотрудничать в дальнейшем!

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septem7_del
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
43 отзыва
11 лет назад