Доброго времени, уважаемы профессионалы!

Необходимо разработать дизайн буклета.

Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба).

Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4)

Цветовая схема должна быть CMYK, текст должен быть в кривых.

Примеры буклета, который необходим в итоге в прикрепленных файлах(1, 2, 3, 4).

Есть фирменный дизайн визитных карточек, при разработке необходимо учесть общий стиль (пример дизайна в прикрепленных файлах: Демонстрация).

Всего в буклете получится шесть «страниц»:

Желательно к каждой «странице» создать фирменную картинку, согласно направления услуги.

Оплата Яндекс деньгами.

Исполнителя выбираю по портфолио и условиям сотрудничества.

Желательно в предложении давать ссылки на разработанные БУКЛЕТЫ именно того типа, который необходимо разработать.

Более подробно с смыслом направления деятельности и нюансами можно ознакомится на сайте http://tz9.ru/

Тексты и логотип есть, вышлю по почте.

Спасибо за понимание.