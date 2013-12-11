Дизайн визитки

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  2. Дизайн продукции
Завершен10 заявок318 просмотров

необходим дизайн визитки. простенькая - без иллюстраций. оплата символическая на киви. готов поработать с начинающими дизайнерами.

На фиолетовом фоне черный текст. В левом верхнем углу большая буква Р, вправо будет начинаться слово разработка а вниз от это же буквы раскрутка. Плюс текст и телефон ;адрес сайта

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

andy_andy
Андрей 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Оперативно отреагировал и выполнил
Сотрудничеством удовлетворен.

Заявки фрилансеров

andy_andy
Андрей 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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