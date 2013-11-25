Нашей компании необходимы услуги по дизайну и макетированию печатной и упаковочной продукции

(пакеты, буклеты, чайные карты, др.). Т.к. большого количества регулярных заказов мы не предложим, да еще и стандартной задачи, по которой можно было бы определить ваше вознаграждение у нас нет, хотели бы услышать стоимость ваших услуг.

В данный момент мы адаптируем наклейки для новой упаковки нашей продукции (чаи). В существующий дизайн-макет необходимо внести небольшие изменения, переориентировав наклейку из горизонтальной в

вертикальную и внести несколько других изменений. (пример наклейки в приложении)

Присылайте свои предложения если у вас появилась заинтересованность