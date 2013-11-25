Дизайнер

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Закрыт12 заявок244 просмотра

Нашей компании необходимы услуги по дизайну и макетированию печатной и упаковочной продукции

(пакеты, буклеты, чайные карты, др.). Т.к. большого количества регулярных заказов мы не предложим, да еще и стандартной задачи, по которой можно было бы определить ваше вознаграждение у нас нет, хотели бы услышать стоимость ваших услуг.

В данный момент мы адаптируем наклейки для новой упаковки нашей продукции (чаи). В существующий дизайн-макет необходимо внести небольшие изменения, переориентировав наклейку из горизонтальной в

вертикальную и внести несколько других изменений. (пример наклейки в приложении)

Присылайте свои предложения если у вас появилась заинтересованность

11 лет назад
sergerasimov
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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