Свои пожелания клиент опишет но четкого ТЗ не будет. Указывайте свою цену и сроки.
Требуется сделать дизайн "PRESS CARD" журналиста
Карта размером с банковскую карточку.
На лицевой части карты должен быть индивидуальный буквенный код и порядковый номер, разноцветный микротекст и сложный узор (гильош), размещено фото, фамилия и имя владельца на двух языках (украинский и английский), а так же логотип издания. Также должна каким нибудь образом быть обозначена принадлежность владельца карты к Украине (флаг на фоновом изображении или Украина на карте мира и т.п, на Ваш выбор и фантазию.) Остальное вопросы в личку.
Выбранный исполнитель
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