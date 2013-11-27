Требуется сделать дизайн "PRESS CARD" журналиста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка136 просмотров

Карта размером с банковскую карточку.

На лицевой части карты должен быть индивидуальный буквенный код и порядковый номер, разноцветный микротекст и сложный узор (гильош), размещено фото, фамилия и имя владельца на двух языках (украинский и английский), а так же логотип издания. Также должна каким нибудь образом быть обозначена принадлежность владельца карты к Украине (флаг на фоновом изображении или Украина на карте мира и т.п, на Ваш выбор и фантазию.) Остальное вопросы в личку.

11 лет назад
Sentosa
Влад 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Остался очень довольным от результатов работы. Работа была выполнена в оговоренный срок, все пожелания учтены. Плюс, Татьяна, внесла свои корректировки от которых дизайн карточки только выиграл. Поэтому рекомендую как хорошего специалиста и дизайнера. Впечатления от сотрудничества очень положительные.
От сотрудничества остались исключительно приятные впечатления. Оперативные комментарии, приятное общение, моментальная оплата. Мои рекомендации коллегам!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер

    Нашей компании необходимы услуги по дизайну и макетированию печатной и упаковочной продукции (пакеты, буклеты, чайные карты, др.). Т.к. большого количества регулярных заказов мы ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет календаря трио.

    $30

    Нужно нарисовать макет календаря трио на энергетическую тематику. Мы занимаемся продажей энергетического оборудования. Макет без изысков, ничего особенного. Нужен сегодня. Оплата 1000 рублей. Макет должен быть сразу подготовлен ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн буклета

    Доброго времени, уважаемы профессионалы! Необходимо разработать дизайн буклета. Формат готового изделия А4, 3 полосы (два сгиба). Технические требования к буклету указаны в прикрепленном файле (Буклет_A4) Цветовая схема должна быть CMYK, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Маленький логотип-наклейка, очень простой

    $5

    Задача: нарисовать небольшой логотип, круглый, точнее даже не логотип, это будет наклейка на упаковку с продукцией (продукт - печенье). Задание очень простое, что будет на наклейке, скажем, объясним, ничего выдумывать не надо. Более подробно с ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать листовку-флаер

    Добрый день. Нужна листовка-фраер для рекламы нашего проекта. Идея есть, нужен человек, который воплотит это в жизнь. Флаер двухсторонний. В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и цену.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка макетов приглашений, афиш, статуэток

    $100

    Добрый день! До 23.11.2013 г. необходимо разработать дизайн-макет приглашения, афиши на корпоративное новогоднее мероприятие и эскиз статуэтки из хрусталя для награждения сотрудников в ежегодной премии. Приглашения ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад