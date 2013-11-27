Требуется сделать дизайн "PRESS CARD" журналиста

Карта размером с банковскую карточку.

На лицевой части карты должен быть индивидуальный буквенный код и порядковый номер, разноцветный микротекст и сложный узор (гильош), размещено фото, фамилия и имя владельца на двух языках (украинский и английский), а так же логотип издания. Также должна каким нибудь образом быть обозначена принадлежность владельца карты к Украине (флаг на фоновом изображении или Украина на карте мира и т.п, на Ваш выбор и фантазию.) Остальное вопросы в личку.