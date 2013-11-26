Сделать Шаблон фирменного бланка в ворде

Есть вот такой фирменный стиль в иллюстраторе (формат ai) и в PDF http://farm8.staticflickr.com/7421/11067986143_4071562081_o.jpg

Вторая страница и последующие без верха будут идти.

Нужно создать шаблон фирменного бланка в программе Microsoft Word, чтобы мы могли печатать документы с таким бланком.

Пишите цены и сроки. Желательно сделать сегодня