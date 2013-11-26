Сделать Шаблон фирменного бланка в ворде

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Завершен6 заявок257 просмотров

Есть вот такой фирменный стиль в иллюстраторе (формат ai) и в PDF http://farm8.staticflickr.com/7421/11067986143_4071562081_o.jpg

Вторая страница и последующие без верха будут идти.

Нужно создать шаблон фирменного бланка в программе Microsoft Word, чтобы мы могли печатать документы с таким бланком.

Пишите цены и сроки. Желательно сделать сегодня

11 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

maniak
43 года
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад
$5
1 день
Сделал "Шаблон фирменного бланка в ворде" Рекомендую!
Четкие задачи и своевременная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

maniak
43 года
16 лет в сервисе
Был
21 день назад
11 лет назад

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