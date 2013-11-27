Дизайн сертификатов и Плакат А 4

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Завершен2 заявки117 просмотров

Добрый день!

Спортивному центру на батуте требуется дизайн бланков сертификатов и рекламный плакат А 4

Все делается на основе готового макета. Нужно адаптировать под формат и вставить текст.

11 лет назад
sham83
Шамиль 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Приятно работать с Сергеем. Работа сделана грамотно, в срок, всегда на связи, не пропадает. Если возникают , какие либо вопросы можно оперативно их решить. Советую!
Было приятно сотрудничать. Чёткое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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