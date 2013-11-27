двухстороний дизайн визиток/ в корпоративном цвета. более подробная информация при уточнении или в личной переписке с исполнителем пожелание одно все строго и что бы было по визитке понятно чем занимается компания!!!
Дизайн сертификатов и Плакат А 4
Добрый день!
Спортивному центру на батуте требуется дизайн бланков сертификатов и рекламный плакат А 4
Все делается на основе готового макета. Нужно адаптировать под формат и вставить текст.
Выбранный исполнитель
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