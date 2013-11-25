Дизайн приглашений

Всем привет!

Срочно сегодня ночью задача доделать дизайн

И сделать один дизайн афиши до 10 утра тз есть ( час работы)

Далее завтра к вечеру надо в этом же стиле сделать 4 разного размера (лотерейный билет, номер на машину, программу вечера)

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