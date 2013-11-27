Дизайн наклейки для кафе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок138 просмотров

Необходимо создать дизайн наклейки для кафе на окно 1м х 1м

см приложение

наклейка нужна завтра к обеду

в 23-00 по мск отпишу всем заинтересовавшимся кандидатам

11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Честно говоря потрясен качеством полученного материала! СУПЕР! Евгения выполнила работу в оговоренные сроки + внесла все коррективы. Рекомендую как отличного специалиста
Иван, спасибо за приятное сотрудничество. ТЗ ясно, оплата своевременная. Рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн визиток

    $20

    двухстороний дизайн визиток/ в корпоративном цвета. более подробная информация при уточнении или в личной переписке с исполнителем пожелание одно все строго и что бы было по визитке понятно чем занимается компания!!!

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать Шаблон фирменного бланка в ворде

    Есть вот такой фирменный стиль в иллюстраторе (формат ai) и в PDF http://farm8.staticflickr.com/7421/11067986143_4071562081_o.jpg Вторая страница и последующие без верха будут идти. Нужно создать шаблон фирменного бланка в программе Microsoft Word, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скорректировать дизайн флаера

    $7

    Необходимо скорректировать дизайн флаера. Есть пожелания по цветовой гамме и размещаемой информации и сделать его в формате cdr В заявках к этому проекту прошу привести ссылки на разработанные вами флаера и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    необходим дизайн визитки. простенькая - без иллюстраций. оплата символическая на киви. готов поработать с начинающими дизайнерами. На фиолетовом фоне черный текст. В левом верхнем углу большая буква Р, вправо будет ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется сделать дизайн "PRESS CARD" журналиста

    $50

    Карта размером с банковскую карточку. На лицевой части карты должен быть индивидуальный буквенный код и порядковый номер, разноцветный микротекст и сложный узор (гильош), размещено фото, фамилия и имя владельца на ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Нашей компании необходимы услуги по дизайну и макетированию печатной и упаковочной продукции (пакеты, буклеты, чайные карты, др.). Т.к. большого количества регулярных заказов мы ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет календаря трио.

    $30

    Нужно нарисовать макет календаря трио на энергетическую тематику. Мы занимаемся продажей энергетического оборудования. Макет без изысков, ничего особенного. Нужен сегодня. Оплата 1000 рублей. Макет должен быть сразу подготовлен ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад