larussi

Григорян larussi

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн приглашений

    Всем привет! Срочно сегодня ночью задача доделать дизайн И сделать один дизайн афиши до 10 утра тз есть ( час работы) Далее завтра к вечеру надо в этом же стиле сделать 4 разного размера (лотерейный билет, ...

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн приглашений

    Всем привет! Задача сделать два принципиальных дизайна для электронного пригласительного Тематика – открытие отеля и автопробег Логотипы и примерный стиль есть. Предоставить макеты до пн Далее надо в этом же стиде сделать 4 разного размера ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лендинг пейдж.

    Задача сделать ЛЕНДИНГ ПЕЙДЖ под ключ Тематика – услуги персонала Хостинг и домен куплены Пример www.hotelstaff.ru/ Срок неделя .На долгосрочку Называйте свою цену.Оплата ПОСТ ФАКТУМ яндексом ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт по персоналу

    Задача сделать шаблонный сайт под ключ на dle Тематика – предоставление услуг персонала и моделей На главной слайдер, сверху разделы, Онлайн консультант, цены, и тд обновление сайта каждый месяц Пример ...

    DLEСайт-визитка
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Убрать баны в соц. сети

    УБРАТЬ БАНЫ В СОЦ. СЕТИ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕ Всем привет! Кратко о проекте : соц сеть на основе базы работ для студентов,с личным профайлов. Самописный на php с "0" Задача разобраться в коде,убрать ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист в команду

    $1000

    Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. сетей. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист в команду

    Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Команда программистов

    $1000

    Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться добросовестная команда программистов. Кратко о проекте : соц сеть на основе базы работ для студентов,с ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад