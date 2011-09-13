Всем привет! Срочно сегодня ночью задача доделать дизайн И сделать один дизайн афиши до 10 утра тз есть ( час работы) Далее завтра к вечеру надо в этом же стиле сделать 4 разного размера (лотерейный билет, ...
- Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Всем привет! Задача сделать два принципиальных дизайна для электронного пригласительного Тематика – открытие отеля и автопробег Логотипы и примерный стиль есть. Предоставить макеты до пн Далее надо в этом же стиде сделать 4 разного размера ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача сделать ЛЕНДИНГ ПЕЙДЖ под ключ Тематика – услуги персонала Хостинг и домен куплены Пример www.hotelstaff.ru/ Срок неделя .На долгосрочку Называйте свою цену.Оплата ПОСТ ФАКТУМ яндексом ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача сделать шаблонный сайт под ключ на dle Тематика – предоставление услуг персонала и моделей На главной слайдер, сверху разделы, Онлайн консультант, цены, и тд обновление сайта каждый месяц Пример ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Всем привет! Кратко о проекте : соц сеть на основе базы работ для студентов,с личным профайлов. Самописный на php ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
УБРАТЬ БАНЫ В СОЦ. СЕТИ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕ Всем привет! Кратко о проекте : соц сеть на основе базы работ для студентов,с личным профайлов. Самописный на php с "0" Задача разобраться в коде,убрать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. сетей. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться программист. Удалённо на фриленс ,(пока так , после в штат) Требования : знание многих языков программирования, быстрая исполнительность, постоянная связь, знание основ соц. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Всем привет! Для совместной работы в старт апе , розыскиваеться добросовестная команда программистов. Кратко о проекте : соц сеть на основе базы работ для студентов,с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад