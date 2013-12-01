двухстороний дизайн визиток/ в корпоративном цвета. более подробная информация при уточнении или в личной переписке с исполнителем пожелание одно все строго и что бы было по визитке понятно чем занимается компания!!!
Календарь
Сделать коллаж для календаря (обычного квартального трехблочного) санатория (в следующем году празднует юбилей). Фото частично предоставляются. Срок до 27.11.2013
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