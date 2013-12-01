Календарь

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок216 просмотров

Сделать коллаж для календаря (обычного квартального трехблочного) санатория (в следующем году празднует юбилей). Фото частично предоставляются. Срок до 27.11.2013

11 лет назад
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Инна замечательно выполнила задание, представила несколько варинатов календаря, обладает хорошим чувством вкуса! Приятно работать. Рекомендую!
Проект завершен успешно, рада нашему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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