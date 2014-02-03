Дизайн визитки и баннера

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Завершен22 заявки202 просмотра

Необходимо нарисовать визитку и баннер размером 3,5х0,5 м для турфирмы. http://www.betrip.ru

исходники логотипа предоставлю.

11 лет назад
Rja
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Великолепно выполнено! Ирина сделала сразу три отличных варианта!
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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