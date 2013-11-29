Нужны иллюстрации шапок для настенных перекидных календарей (2 шт.). Нужно качественно нарисовать (!!!) иллюстрации согласно идеям без использования клипартов и изображений фотостоков. ШАПКА 1 Опорные понятия: телекоммуникации, связь, ...
Дизайн квартального календаря
Требуется разработать дизайн квартального календаря в кривых для строительной компании.
Для работы есть логотип. Вариант старого дизайна, на что ориентироваться.
Просьба указывать цену и сроки.
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