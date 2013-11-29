Дизайн квартального календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок158 просмотров

Требуется разработать дизайн квартального календаря в кривых для строительной компании.

Для работы есть логотип. Вариант старого дизайна, на что ориентироваться.

Просьба указывать цену и сроки.

11 лет назад
mat85
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель. Терпеливый, работа выполнялась быстро и на высоком уровне. Будем работать дальше.
Интересный, стильный заказ, который не стыдно положить в портфолио! Оплата и связь с Михаилом тоже на высшем уровне! Будем сотрудничать

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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