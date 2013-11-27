Разработать дизайн упаковки (бумажный мешок)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок165 просмотров

На основании имеющейся информации, размещаемой на упаковке, необходимо разработать дизайн бумажного мешка для сухой строительной смеси.

Бумага - белая. Печать 2-3 цветами (клише).

Особые требования - яркий (в меру), заметный и узнаваемый образ.

11 лет назад
a_rk
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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