Разработать баннер

Здравствуйте. Мы - компания Himat, продаём хорошие настенные аквариумы. Нам нужен баннер 800х99 пикселей У нас есть давно сделанный баннер другого размера, но он нам уже не нравится. Новый должен быть более чётким, не таким размытым ...