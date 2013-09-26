Баннер для сайта:

Уважаемые коллеги, необходимо сделать макет наружной вывески для центра бытовых услуг. Находится в полуподвале, вход по ступенькам вниз. Перед входом что-то вроде "прихожей" – ее и нужно облепить рекламой, да так, чтобы потом это все ...