Создание баннеров и иконок для таргетинга

$50
БаннерыЗакрыт12 заявок198 просмотров
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Добрый день.

Необходимы 5 баннеров для сайта http://truepicker.com/ru/

Размеры:

468 x 60 Full Banner

728 x 90 Leaderboard

300 x 250 Square

160 x 600 Wide Skyscraper

120 x 600 Skyscraper

А также 3-4 иконки для таргетинговой рекламы в ВК.

Возможные сюжеты для баннеров предоставлю непосредственному исполнителю.

Чтобы я понял, что вы не постите свое предложение просто так, а прочли условия проекта, напишите пожалуйста в начале своего сообщение слово "баннер". В противном случае, ваше предложение рассмотрено не будет.

10 лет назад
emprio
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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