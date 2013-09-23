Создание баннеров и иконок для таргетинга

Есть сайт про кредиты без залога. Хотим изготовить три баннера для услуг: 1. «Кредиты без залога» 2. «Кредиты под залог автомобиля» 3. «Кредиты под залог недвижимости» Баннеры должны гармонировать с общим дизайном сайтом и главным баннером. Баннер на главной странице выполнен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимы 5 баннеров для сайта http://truepicker.com/ru/
Размеры:
468 x 60 Full Banner
728 x 90 Leaderboard
300 x 250 Square
160 x 600 Wide Skyscraper
120 x 600 Skyscraper
А также 3-4 иконки для таргетинговой рекламы в ВК.
Возможные сюжеты для баннеров предоставлю непосредственному исполнителю.
Чтобы я понял, что вы не постите свое предложение просто так, а прочли условия проекта, напишите пожалуйста в начале своего сообщение слово "баннер". В противном случае, ваше предложение рассмотрено не будет.
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