Нарисовать картинки баннеры для мероприятия

Нужно нарисовать картинки запоминающиеся, выделяющиеся, привлекающее внимание, для раскрутки мероприятия.

размеры баннеров для партнеров можно найти тут: naimizvezdu.ru/partner/

1. нарисовать картинку 300х300 на SL

Тема:

Денежная машина VKontakte+ Facebook

Заголовок:

Как используя силу огромного трафика,

получать сотни заказов каждый день

2. нарисовать маленькую картинку в левом верхнем углу для примера смотрите тут promo.biznesfabrika.ru/go...

(это может быть не полная уменьшенная картинка, а только часть от картинки или какой то элемент, главное что бы вызывалась ассоциация с мероприятием)

3.Картинка будет использоваться в тизерной рекламе в VKontakte 90х65

4. баннеры для парнеров в соц сети и на сайты размеры тут:naimizvezdu.ru/partner/

Мясорубка с деньгами.jpg ***

идея для картинки

Вместо мелочи в руках нужно нарисовать логотипы соц сетей VKontakte+ Facebook

Мясорубку как то раскрасить что бы были похожи на VKontakte или Facebook

картинка должна немного отличаться для контакта и фейсбука.

1. а именно денежки которые сыпятся в мясорубку в перемешку с логотипом в контакт. эта картинка пойдет в контакт

2. А в фейсбук пойдет картинка с логотипом фейсбук, то есть мелочь должна быть с логотипом фейсбука.

так будет лучше конвертабельность и соответственно цвета в которые нужно окрасить мясорубку должны соответствовать социальной сети в которую пойдет картинка.

3.Можно еще сделать совместную картинку и для контакта и для фейсбука, на сайт пойдет.

Жду предложений по стоимости и по времени работ.