Отрисовать иконки

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен5 заявок150 просмотров
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Необходимо отрисовать иконки для сайта. ТЗ в аттаче.

10 лет назад
ettiman
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Stratim
Юрий 
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую! Вся работа была выполнена быстро и качественно! Буду обращаться еще.
Приятно было поработать с Василием. Хороший заказчик.